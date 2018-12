WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Gamebookers.com - online sázení po internetu

V tomto článku bych vám rád přiblížil internetovou sázkovou kancelář Gamebookers.com. U této společnosti by se měli zaregistrovat všichni, kteří rádi sází na sportovní utkání, a nebo si prostě chtějí s pomocí této společnosti trochu přivydělat.

Gamebookers vám umožní to, co žádná česká sázková kancelář. Vinou zastaralé legislativy totiž provozovatelé českých sázkovek nesmějí poskytovat své služby po internetu. Internet nám ale pomáhá překonávat státní hranice, a tak můžeme s klidem sázet u zahraniční společnosti Gamebookers.

Aktualizace: Dne 17.11.2005 vyšel nový návod k registraci u společnosti Gamebookers (viz. http://webnews.terc.cz/ps/article.php?arid=176 ). Byla spuštěna také nová diskuse o internetových sázkových kancelářích (viz. http://forum.terc.cz ).

Obsah

Výhody

Jistě si řeknete, že existuje mnoho takových zahraničních internetových sázkovek. A máte pravdu. Gamebookers jsou ale jedni z nejlepších. Proč?

při vaší první sázce vám darují zpět 20 % - až 20 EURO

k penězům, které si převedete na svůj sázkařský účet, vám připočítají bonus 5% převedené částky (pouze u některých způsobů převodu)

převedené částky (pouze u některých způsobů převodu) u Gamebookers můžete sázet na nepřeberné množství sportovních utkání, na vybrané zápasy můžete dokonce sázet i v jejich průběhu!

sázky u Gamebookers jsou na rozdíl od českých sázkovek bez poplatku!

výhodný referenční systém

A hlavně: Gamebookers jsou 100% solidní a prověřená firma!

Co potřebujete?

K využití této skvělé nabídky potřebujete:

přístup k internetu

bankovní účet (nebojte se vysokých bankovních poplatků - Gamebookers mají účet i v ČR u Živnostenské banky, takže za převod zaplatíte jen pár korun!)

Nepotřebujete mezinárodní internetovou platební kartu, převod peněz lze provést zcela obyčejným bankovním převodem, čili zcela bezpečně!!!

Zaujala vás tato nabídka?

Pak věnujte pár minut svého času pročtení těchto stránek a registraci u Gamebookers.

1. Registrace

Nejdříve se musíte u firmy Gamebookers zaregistrovat, čímž si zároveň založíte svůj sázkařský účet.

Registrace zde: Gamebookers.com

Otevře se vám nové okno prohlížeče. V něm kliknete na zvolený jazyk - English. Na následující stránce kliknete na Registration (vpravo nahoře). Načte se stránka s registračním formulářem, který vyplníte. Jako měnu (Betting currency) doporučuji zvolit EURO. Dole zaškrtnete "I am 18 years old ..." a klepněte na Submit.

Ve druhém kroku potvrďte zadané údaje (OK).

Posledním krokem registrace je informace o převodu peněz - kliknete na BANK TRANSFER a vyplníte částku v EURO (doporučuji částku 60 EURO). Systém vám poté vygeneruje ID (kód) transakce, který byste použili při případné reklamaci.

2. Převod peněz

Existuje několik možností, jak převést peníze na svůj sázkařský účet u Gamebookers. Můžete to provést transferem přes společnost PayPal, mezinárodní internetovou platební kartou nebo bankovním převodem. Minimální částka pro převod je 10 EURO.

Za nejlepší a nejbezpečnější způsob považuji jednoznačně bankovní převod. Peníze můžete poslat v Kč (60 EURO = přibližně necelých 2000 Kč), protože Gamebookers mají účet i v naší Živnostenské bance (držitel účtu: Moneybookers Limited, číslo účtu: 4227514004/0400, do zprávy pro příjemce (AV3) napište GB a vaše uživatelské jméno (např. "GB Sazkar")). Poplatky za převod jsou tím pádem zanedbatelné. Koruny vám na EURO převedou oni sami. Peníze se vám na sázkařském účtu objeví do 2-7 dnů (většinou 2-3 dny).

Obavy, že by vám nepřipsali peníze na účet nebo že by se vám je snad pokusili ukrást, pusťte z hlavy. Je to naprosto solidní firma. Z vlastní zkušenosti a ze zkušeností dalších lidí můžu potvrdit, že jde o 100% solidní společnost. To, že jsou to opravdu profesionálové, si můžete ověřit třeba tím, že jim pošlete e-mail s nějakým dotazem a oni vám odpovědí prakticky hned (během pár minut, maximálně pár hodin).

3. První sázka

Při první sázce dostanete již zmíněný super bonus až 20 EURO! Gamebookers vám na účet připíší 20% z peněz vsazených při první sázce, maximálně 20 EURO. Ideální tedy je ve své první sázce vsadit 100 EURO na nějakou naprostou tutovku (např. basketbal nebo tenis s kurzem třeba 1,01). Těch 20 EURO vám ale připíší, i když sázka nevyjde, ale proč zbytečně riskovat.

4. Sázení

Gamebookers mají celkem širokou nabídku sportů. Výhod sázení u nich je několik:

sází se po internetu, takže nikam nemusíte chodit

sázení je bez manipulačního poplatku, na který jsme zvyklí u našich sázkovek

na vybrané zápasy lze sázet i v jejich průběhu (bookmakeři průběžně mění kurzy podle aktuálního skóre)

pokud vsadíte minimálně 5 EURO, můžete si nechat poslat výsledek sázky pomocí SMS na mobilní telefon

5. Výběr peněz

Pro výběr peněz stačí klepnout na Withdraw, zadat částku a potvrdit. Částka vám bude převedena na váš účet u společnosti Moneybookers (dceřinná společnost Gamebookers), který je registrován na vaši emailovou adresu. Pokud účet u Moneybookers ještě nemáte, tak se musíte zaregistrovat. Během několika hodin se vám peníze objeví na vašem účtu u Moneybookers, kde po přihlášení zadáte Withdraw a potvrdíte výběr částky na váš bankovní účet (musíte ho mít zaregistrovaný a potvrzený - Verify). Výběr peněz funguje spolehlivě a peníze jsem obdržel do druhého dne na svůj bankovní účet.

Závěrem

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit solidnost této společnosti. Při sázení na tutovky a jejich kombinace můžete být slušně výděleční. Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně této společnosti, tak je napište do komentářů k tomuto článků, kde se budu snažit vám je zodpovědět.

Přeji vám šťastnou ruku při sázení a tučné výhry!

