WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Více systémových Android aplikací, které budou aktualizovány prostřednictvím Google Play?

Google pravděpodobně podniká kroky, aby umožnil Android uživatelům snadnější aktualizaci základních systémových aplikací. Zatímco u většiny aplikací třetích stran je možné jednoduše stáhnout nejnovější verzi z úložiště Google Play, tak některé aplikace, jako výchozí hodiny Android, e-mailový klient nebo fotogalerie jsou aktualizovány pouze při instalaci zcela nové verze Android.

Protože někteří výrobci zařízení jsou při zavádění těchto aktualizací pomalejší nebo je neaktualizují vůbec, Google se snaží v poslední době oddělit některé z těchto klíčových aplikací z operačního systému s tím, že je nabízí jako samostatnou aplikaci, kterou je možné aktualizovat standardně přes Google Play.

Nyní se ukazuje, že s nadcházejícím uvedením nové verze systému Android 4.4 Kitkat by mohl Google přinést více těchto aplikací na Google Play - a provést i několik dalších změn.

Lidé z Myce narazili nedávno na logovací soubor z Android 4.4 běžící na Nexus 5 a i když na mnoho překvapení ohledně příští generace smartphone Nexus nenarazili, tak tam jsou přesto některé zajímavé informace o aplikacích běžících na tomto telefonu.

Zaprvé to vypadá, že jde o zařízení ve vlastnictví zaměstnance Google (což je téměř šokující, protože kdo jiný by být pomocí Nexus 5?), protože tam je zmínka o interní verzi obchodu Google Play. Dále, mnoho z hlavních aplikacích, jako je Google Search Sound, Play Store a QuickOffice mají vyšší číslo verze než jsou verze, které jsou dostupné veřejnosti.

Největší rozdíl ale může být, že některé z předpon pro názvy balíčků těchto aplikací byly změněny z com.android na com.google.android. To je dost silný náznak, že se aplikace včetně programů pro telefonické připojení a ovládání fotoaparátu brzy objeví v obchodě Google Play, takže lidé, kteří nemají nejnovější verzi Androidu budou mít možnost aktualizovat některé základní systémové aplikace na nejnovější verzi.

Z poznámek vyplývá i skutečnost, že aplikace pro fotoaparát a galerii byly odděleny. Až dosud se totiž jednalo o jedinou aplikaci. To by umožňovalo Google vydávat aktualizace jedné aplikace bez ovlivnění té druhé a umožnilo uživatelům si vybrat svoji vlastní aplikaci pro fotoaparát nebo galerii, aniž by nadále museli používat výchozí aplikace Google.