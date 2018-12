WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Jak je hodnocen nový tablet Amazon Kindle Fire HDX 7

Amazon uvádí letos na podzim tři nové tablety. Zatímco nový Kindle Fire HD zaujme příznivou cenou 139 dolarů a Kindle Fire HDX 8.9 ohromí vysokým rozlišením 2560 x 1600 pixelů, tak Kindle Fire HDX 7 je vlajková loď, která by se měla prodávat nejvíce.

Amazon Kindle Fire HDX 7 je 7-palcový tablet s Full-HD displejem, rychlým čtyřjádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 800, pamětí 2 GB RAM, přední VGA kamerou a příznivou cenou 229 dolarů.

Stojí ale za tu cenu tablet Kindle Fire HDX 7 opravdu koupit? Úvodní hodnocení v recenzích vypadají zatím docela dobře ... pokud jste tedy spokojeni se začleněním tabletu do vlastního ekosystému Amazon.

Největší výzvou, které Amazon stále čelí, je skutečnost, že v Amazon AppStore není tak mnoho aplikací jako v obchodě Google Play (což je místo, kde jsou aplikace pro většinu ostatních tabletů Android). Kvalita je však důležitější než kvantita, ale pokud zde bohužel některé z aplikací nenaleznete, tak je těžké se vymlouvat na kvalitu.

Přesto zde jsou desítky tisíc aplikací dostupných pro tento tablet a Amazon přikládá i vlastní softwarová řešení, která by mohla někoho přesvědčit, včetně vynikající zkušenosti s čtečkami Kindle (s podporou pro převod textu na řeč), pro předplatitele Amazon Prime jsou dostupné prémiové funkce včetně schopnosti streamování a dokonce i stahování obsahu Amazon Instant Video bez dalších poplatků, atd. Pokud některé z těchto vlastností Amazon zpřístupní i pro české uživatele, tak se máme na co těšit.

Amazon také uvedl novou podpůrnou funkci s názvem Mayday, které umožňuje po klepnutí na tlačítko spojení se živou podporu během 15 sekund. Otevře se video okno a zástupce podpory vám pomůže s vašimi problémy, a to i včetně ovládání vašeho přístroje nebo kreslení na obrazovce, pokud k tomu dáte svolení.

Zatímco technicky zdatnější uživatelé si mohou chtít koupit tento tablet kvůli jeho specifikaci, provést jeho "root" a pokusit se o instalaci vlastního ROM, tak služba Mayday by mohla být atraktivní pro lidi, kteří chtějí spolehlivé zařízení, číst si knihy a sledovat filmy, a kteří nemohou přijít například na to, proč se jim nedaří dostat své knihy do knihovny nebo jak mají nastavit e-mailový účet.

Recenzenti byli také ohromeni rychlost tabletu a životností baterie (10 až 11 hodin běhu).

V recenzích tabletu Kindle Fire HDX 7 bylo publikováno mnoho videí, ale video v recenzi na SlashGear, které demonstruje služby Mayday, je jedním z nejvíce informativních. Zatímco mnoho lidí se může divit, proč by se měli rozhodnout pro koupi Kindle Fire HDX 7, když je to za stejnou cenu jako Google Nexus 7 a má podobné specifikace, tak toto video ukazuje, o kolik může být tablet Amazonu lepší pro lidi, kteří se až tak moc s novými technologiemi nepřátelí.