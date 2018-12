WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Amazon otevře v ČR logistické centrum, konkurence však zatím může být klidná

V dubnu informoval magazín E15, že internetový obchod Amazon se chystá vstoupit na český trh a otevřít zde logistické centrum. Skutečnost je nakonec taková, že se potvrdilo pouze otevření logistického centra.

Jak jsme již informovali v dubnovém článku o vstupu Amazonu do ČR, tak se tento internetový obchod chystá otevřít v České republice logistické centrum. Podle informací serveru Lupa.cz bude toto logistické centrum sloužit pro Německo a bude se nacházet poblíž pražského letiště. Vstup Amazonu na místní trh se nakonec nepotvrdil, takže lokální konkurence může zatím zůstat klidná. Mělo by se však v nejbližší době začít oficiálně posílat zboží z Amazonu i do ČR.

V současné době Amazon pořádá na vybraných univerzitách v Česku pohovory pro nábor nových zaměstnanců, z nichž bude v nejbližší době vybráno asi 20 nových zaměstnanců. kteří následně odcestují na školení do USA. Tito lidé pak budou mít po návratu do ČR na starosti skupiny až o 30 zaměstnancích, které budou současně přijímat a zaškolovat.

Nové pražské logistické centrum Amazonu by mělo fungovat ve směnném provozu minimálně 22 hodin denně. Počet zaměstnanců se bude během roku hodně měnit a bude dosahovat průměrně stovek zaměstnanců. Pouze v období vánoční špičky může počat zaměstnanců dosáhnout až tisícovky.