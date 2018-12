WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Amazon se už chystá pravděpodobně do Česka

Největší světový internetový obchod Amazon se chystá vstoupit na český trh a již vybírá místo pro umístění obřího logistického centra.

Americký průkopník a ikona internetového nakupování Amazon se chystá vstoupit na český trh a již si hledá místo pro umístění svého logistického centra. Uvedl to magazín E15, kterému danou informaci potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů, kteří jsou s plány Amazonu seznámeni.

Firma Amazon dala Česku přednost před Polskem a rozhodla se zde vybudovat obrovské distribuční centrum, jehož velikost by měla dosahovat až 100 tisíc metrů čtverečních. Podobné logistické centrum má firma ve městě Bad Hersfeld v Německu a nově postavené centrum by bylo první ve východní Evropě. Vybudování centra Amazonu v Česku by mohlo pro vybranou lokalitu přinést několik tisíc pracovních míst. Konečný výběr místa zatím není potvrzen.

Otázkou zůstává, zda firma Amazon začne z budováním centra již tento rok. Není také jasné, zda chce firma vstoupit na tuzemský trh již tento rok anebo až v roce 2014.

Firma Amazon je známá svými úspěšnými elektronickými čtečkami a tablety Kindle, které nelze v Česku bohužel koupit z oficiálních kanálů Amazonu a řeší se to často neoficiálním prodejem za předražené ceny nebo individuálním dovozem. V zahraničí také firma provozuje svůj obchod AppStore s elektronickými knihami, filmy a hudbou.