WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Jak vám může pomoci email marketing?

Někdy před rokem a půl se na českém internetu začalo výrazněji mluvit a psát o email marketingu... což byl pojem, který do té doby u nás nebyl moc známý a znalo ho pouze pár zasvěcených marketérů a podnikatelů.

Co si vlastně pod email marketingem představit? Co tím email marketingem je a co už není? Většina webů, e-shopů, podnikatelů a firem si bohužel pod email marketingem stále představuje způsob, kdy své zákazníky a potencionální klienty zahrnou pouze virtuálními letáky s akčními slevami a nabídkami.

Také možná znáte ten pohled na přeplněnou poštovní schránku, ze které se sypou tuny reklamních tiskovin. Samé zbytečné letáky a propagační blbosti. Stejně to dnes vypadá s emailovou schránkou většiny z nás, do které nám chodí nevyžádaná reklamní sdělení z různých stran… od firem a podnikatelů, kteří si na email marketing pouze hrají, ale jeho principy vůbec nepochopili.

Ve srovnání s tím, jeden z podnikatelů David Kirš, známý průkopník email marketingu u nás, ve svém kurzu EmailAcademy prosazuje zajímavější a lepší přístup: “Nejdříve se snaž pomáhat a potom teprve prodávat.” V principu jde o to, že firma nejdříve získaným kontaktům poskytuje hodnotné informace, nové poznatky a zkrátka předává takové zajímavosti z oboru, které mají pro jeho klienty nějakou přidanou hodnotu.

Tím se snaží budovat důvěru, vztah a získat v očích svých klientů tzv. “status experta”. S tímto přístupem jsou poté potencionální klienti mnohem připravenější a “dychtivější” od nich nakupovat. A je to samozřejmé. Každý z nás nevěří ihned cizímu člověku a snaží se nejdříve o něm informovat, než mu začne trochu důvěřovat. Prodej a marketing je postaven na velmi podobných principech.

Email marketing ve zkratce:

nejdříve je potřeba na stránkách upoutat zajímavým obsahem, který motivuje návštěvníky k tomu, aby zanechali na sebe kontaktní email, na který chtějí dostávat informace a další novinky

tento zanechaný kontakt je zpracován speciálním softwarem pro email marketing, který jej zařadí do databáze kontaktů, kde se s ním dále pracuje

podnikatel nebo firma pro klienta generuje zajímavý obsah, který mu zašle občas na email (např. novou studii, zajímavý článek nebo video… cokoliv pro klienta přínosného)

díky moderním technologiím lze dokonce tento proces i chytře zautomatizovat

následně se mezi klientem a obchodníkem vytváří jakési pouto, které pak obchodník může využít v případě zajímavé nabídky pro klienta a klient je většinou ochotnější nakupovat

Pokud se email marketing dělá správně, tak jeho výsledkem jsou loajální zákazníci, kteří s radostí očekávají další zprávy nebo emaily a v důsledku toho pak také rádi nakupují. Oproti klasickým emailovým newsletterům je toto velká pozitivní změna. Firma Jena nábytek a.s. například během jednoho roku rozšířila svou databázi kontaktů z 380 na 16 000… a to vše díky použití chytrého email marketingu.

Největším expertem na email marketing u nás v poslední době je již zmiňovaný David Kirš, který výše uvedené principy učí již ve třetím ročníku svého oblíbeného kurzu Email Academy Premium, který startuje již za pár dní a je dokonce částečně zdarma.