WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Microsoft Surface Pro od pátku v prodeji, zahajovací akce byla zrušena kvůli počasí

Microsoft v pátek uvolnil do prodeje svůj druhý tablet. Společnost plánovala uspořádat slavnostního zahájení pro Surface Pro v New Yorku. Akce byla ale nakonec zrušena kvůli sněhové bouři a zrušení mnoho letů do New Yorku.