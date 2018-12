WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Huawei MediaQ M310 set-top-box je čtyřjádrový Android media player

Čínský výrobce zařízení Huawei se stává v poslední době známý svými smartphony se systémem Android. Společnost plánuje ale také do nabídky nově zahrnout Android TV box. Jmenuje se Huawei MediaQ M310 a je to jedno z mála zařízení se systémem Android pro použití s ​​TV co mají 4-jádrový ARM procesor.