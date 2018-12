WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

PayPal expanduje do kamenných obchodů

12.06.2012

PayPal nově umožňuje přijímat mobilní platby v 230 pobočkách známých maloobchodních prodejců ve Velké Británii.

Praha, Velká Británie / Praha, Česká republika, 12. června 2012 - Společnost PayPal, jejímž posláním je činit online placení rychlejší a bezpečnější, oznámila, že 15 milionů jejich zákazníků ve Velké Británii může nyní díky aplikaci PayPal inStore využívat své chytré telefony k placení online ve vybraných kamenných prodejnách po celé Británii.

Služba placení online mobilními přístroji (smartphone, iPhone a iPad) byla ve Spojeném království spuštěna k 31. květnu letošního roku a bude k dispozici zákazníkům v 230 obchodech, včetně prodejen módních značek vlastněných skupinou Aurora Fashions- Coast, Oasis a Warehouse, nebo poboček britské módní značky Karen Millen.

Aplikace PayPal inStore, dostupná pro mobilní zařízení s operačním systémem Android (smartphone) a Apple iOS (iPhone a iPad), přináší flexibilitu on-line nakupování do kamenných prodejen známých značek vůbec poprvé. Při placení PayPal aplikace poskytne zákazníkovi unikátní čárový kód a číslo transakce, které prodejci po naskenování umožní přijetí platby ze zákazníkova PayPal účtu. Veškeré platby, náhrady při reklamacích nebo slevy a bonusy jsou řízeny prostřednictvím aplikace.

Placení s aplikací PayPal je zcela bezpečné: zákazník musí zadat PIN k otevření aplikace, žádné osobní a finanční údaje nebo finanční částky pro uskutečnění transakce nejsou uloženy v jeho telefonu. Placení s PayPal inStore funguje i tehdy, když není v dosahu žádný mobilní nebo wi-fi signál. Prostřednictvím aplikace může zákazník také přímo v prodejně požádat o refundaci za zboží, které zakoupil online nebo v dalším z kamenných obchodů prodejce.

Cameron McLean, generální ředitel společnosti PayPal ve Velké Británii, uvedl: "Dnešní den znamená začátek tiché revoluce ve způsobu nakupování v obchodech známých značek, sídlících na hlavních nákupních tepnách v centru měst ve Velké Británii. Vytvořili jsme jednoduchý a bezpečný způsob, jak používat mobilní telefon pro placení v mnoha oblíbených obchodech. Revoluce začíná dnes v prodejnách populárních módních značek Oasis, Warehouse, Karen Millen nebo Coast. Hranice mezi nakupováním on-line a v kamenných prodejnách brzy vymizí úplně: výzkum, který jsme v loňském roce provedli mezi významnými maloobchodními prodejci ve Spojeném království, naznačil, že rok 2016 bude rokem, kdy nebudete potřebovat peněženku pro nakupování v kamenných prodejnách na hlavních nákupních „tazích“ v Británii. Chytrý telefon bude stačit!“

"Dnešní krok rovněž podtrhuje náš názor, že není třeba využívat komunikační technologii Near Field Communication (NFC) k dosažení úspěchu v oblasti mobilních plateb. PayPal službu placení mobilním telefonem už nyní dovoluje využívat většina chytrých telefonů, které zákazníci již vlastní. A naši maloobchodní partneři nemusí instalovat nové systémy, aby mohli přijímat ve svých prodejnách mobilní platby,“ dodal Cameron McLean ke spuštění nové služby.

„Služba PayPal vznikla v roce 1998, aby si lidé mohli posílat peníze přes mobilní telefon, a proto oznámení o spuštění služby mobilního placení PayPal ve vybraných kamenných obchodech ve Velké Británii je pro nás přirozeným krokem. Stavíme již na úspěchu našeho partnerství s PizzaExpress, jež umožňuje lidem platit přes mobil ve více než 400 pobočkách ve Velké Británii. Nejnovější partnerství s více jak 230 maloobchodními prodejnami známých značek ve Velké Británii je součástí globálního vývoje společnosti PayPal, jehož součástí bylo uzavření spolupráce v oblasti maloobchodu se sítí prodejen Home Depot a 15 dalšími národními maloobchodními prodejci na území Spojených států amerických. Společnost PayPal v minulém roce dosáhla výše 4 miliard USD v oblasti uskutečněných mobilních plateb, pro letošní rok očekáváme zvýšení objemu operovaných mobilních plateb na 7 miliard USD,“ uvedl McLean.

Ish Patel, Group Omni-Channel Director ve společnosti Aurora Fashions, řekl: "Zákazníci kladou vysoké nároky na nakupování v kamenných obchodech: žádají vynikající služby, osobní přístup a zkušenosti zprostředkované mobilními technologiemi. Zajištění platební flexibility představuje nyní rozhodující prvek pro bezproblémové propojení digitálního obchodu s fyzickým maloobchodem. Partnerství se společností PayPal nám umožňuje udělat další dílčí krok v naší omni-channel strategii[1], díky němuž si budou moci naši zákazníci vychutnat výhody rychlého, jednoduchého a především bezpečného placení „mobilem“. Jsme hrdí na to, že pomáháme bořit hranice mezi nakupováním v kamenných prodejnách a světem online, a našim klientům tak můžeme zprostředkovat nové zážitky z nakupování,“ dodal Ish Patel.

Nové dohody pro expanzi do kamenných obchodů v USA a oznámení partnerství s významnými poskytovateli platebních řešení

Zpráva o spuštění PayPal služby placení online přes mobilní zařízení ve vybraných maloobchodních prodejnách ve Velké Británii přichází několik dní po oficiálním oznámení partnerství s 15 významnými maloobchodními řetězci v USA o využívání platební služby PayPal v jejich maloobchodních pobočkách. Kromě jednoho z největších hobby řetězců v USA Home Depot, který byl partnerem již při testování od počátku tohoto roku a nyní umožňuje příjem mobilních plateb na jeho 2 000 pobočkách, se partnery staly značky jako Abercrombie & Fitch, Advance Auto Parts, Aeropostale, American Eagle Outfitters, Guitar Center, Jamba Juice, Jos. A. Bank Clothiers, Nine West, Office Depot, Rooms To Go či Tiger Direct a další.

Daný systém umožňuje lidem v kamenném obchodě nakupovat přes jejich PayPal účet — buď skrze mobilní telefon se zadáním svého PIN kódu nebo s pomocí speciálních PayPal kreditních karet, kterými se projede skrze platební zařízení. Maloobchodní prodejci nepotřebují masivní investice do upgradu hardwarového vybavení, aby svým zákazníkům zprostředkovali inovace v podobě mobilních plateb, pouze stačí vylepšit software v dosavadních terminálech. Tato jednoduchá integrace umožní zákazníkům platit rychle, snadno a bezpečně.

PayPal dále oznámil, že společnosti VeriFone Systems a Equinox Payments začlení platební technologii PayPal do sítě svých pokladních terminálů. VeriFone a Equinox, celosvětový lídr a číslo tři v odvětví elektronických plateb, poskytují platební terminály, které používají pobočky mnoha velkých maloobchodních firem světa. Firma VeriFone má po celém světě instalováno téměř 40 milionů pokladních terminálů. Nově uzavřená partnerství jsou dalším krokem při expanzi PayPal do světa off-line nakupování. Tomu na počátku letošního roku předcházelo podepsání dohody se společností Ingenico, předním poskytovatelem platebních řešení s více jak 17 miliony platebními terminály ve více než 125 zemích světa. Expanze do kamenných obchodů je nejdůležitějším bodem budoucího růstu firmy.