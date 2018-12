WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Google by měl v dubnu spustit Google Drive

Na internetu se spekuluje, že by měl Google již brzy konečně spustit dlouho očekávané cloudové úložiště Google Drive.

Rozhraní Google Drive se velice nápadně podobá rozhraní již existující služby Google Docs, která cloudové úložiště již nějakou dobu používá. Na počátku roku 2010 nám Google umožnilo začít nahrávat a sdílet soubory jakéhokoliv typu právě v úložišti Google Docs.

Možná jste si také všimli v obrázku textu "Install Google Drive", pod kterým je snadné si představit, co se asi stane. Mohlo by to fungovat stejně jako už nyní u služeb Google Music nebo Picasa na našich počítačích.