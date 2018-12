WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Amazon už prodal milióny tabletů Kindle Fire

Společnost Amazon oznámila, že prodala milióny tabletů Kindle Fire a elektronických čteček Kindle.

Amazon oznámil následující fakta o prodeji zařízení Kindle:

Během prosince zákazníci zakoupili více než 1 milion zařízení Kindle týdně.

Zařízení Kindle obsadila první tři místa v žebříčku nejprodávanějších produktů obchodu Amazon.com - #1: Kindle Fire, #2: Kindle Touch, #3: Kindle.

Tablet Kindle Fire je od svého uvedení před 13 týdny nejprodávanějším a nejčastěji darovaným produktem a také produktem, který si lidi nejčastěji přáli z milionů dalších položek dostupných na Amazon.com.

Kindle je také nejprodávanějším produktem na Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es a Amazon.it tuto vánoční sezónu.

Kindle Fire je také nejprodávanějším produktem na mobilní verzi webu Amazon.com a ve všech mobilních aplikacích Amazon.com.

Zatím to vypadá, že tablet Kindle Fire je nejprodávanějším tabletem se systémem Android. To není překvapující, protože je to také jeden z nejlevnějších modelů s nadstandardními funkcemi, jako je dvoujádrový procesor a IPS displej. Kindle Fire se prodává za cenu 199 dolarů, zatímco mnoho jiných Android tabletů se prodává za dvakrát tolik.

Obchodní model Amazonu pro prodej hardwaru je jiný než u většiny výrobců tabletů. Amazon si může dovolit prodávat Kindle Fire za nižší cenu v naději, že se mu příjmy vrátí z prodeje digitální hudby, knih, filmů a aplikací.

Tablet Kindle Fire postrádá některé funkce, které najdete u dražších tabletů, jako je kamera, GPS, mikrofon nebo vyměnitelné úložiště. Amazon také do tabletu instaluje hodně upravenou verzi systému Google Android.