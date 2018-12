Amazon Kindle - nový firmware a ukládání na web

Amazon připravil pro své čtečky Kindle nový firware a možnost ukládání dokumentů do webového úložiště.

Nový firmware nese označení 3.3 a podle Amazonu přidává do čtečky podporu nové webové knihovny využívané novými webovými službami Amazonu. Další novou funkcí je synchronizace záložek, která se bude hodit zejména majitelům více čteček Kindle, kteří je při čtení střídají. V aplikacích Kindle není synchronizace zatím možná. Nový firmware pro čtečky Amazon Kindle je ke stažení zde.

Další novou možností je ukládání dokumentů do webového úložiště. Doposud byly dokumenty odeslané na emailovou adresu Kindlu Amazonem pouze přijaty, příp. převedeny, odeslány do čtečky a následně smazány. Nyní dokumenty ve webovém úložišti zůstávají pro možnost dalšího odeslání do čtečky. Seznam odeslaných dokumentů nalezenete na stránce Manage Your Kindle -> Your Kindle Library -> All Items.