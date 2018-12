WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Vážení(á) xxx,



Právě nastartovala česká verze našich webových stránek moneybookers.com, abychom vylepšili naše služby pro česky hovořící zákazníky.



Jestli je tato aplikace pro Vás a Vy dáváte přednost Moneybookers v češtině, prosím, postupujte následovně:



1. Jděte na webové stránky Moneybookers. Jestli se Vám neotevřou v češtině, klikněte na českou vlajku nahoře v levém rohu. Jestli tam českou vlajku nevidíte, vyhoďte do koše vyrovnávací paměť Vašeho browseru a znovu otevřete stránku.

2. Když se přihlásíte do Vašeho účtu, jděte do 'Můj účet' > 'profil', vyberte 'Čeština' za jazyk, který preferujete a zmáčkněte tlačítko 'potvrdit' na téže stránce.



Moneybookers jako rychlý, bezpečný a levný způsob platby je opět o krok vpředu jako evropský systém služeb pro emailové platby…