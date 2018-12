Gamebookers - návod k registraci a online sázení

Gamebookers je internetová sázková kancelář, která registrovaným uživatelům umožňuje sázet na sportovní příp. jiné události z celého světa. V článku naleznete podrobný návod k registraci a založení Gamebookers sázkařského účtu.

Internetová sázková kancelář Gamebookers umožňuje registrovaným uživatelům sázet na sportovní utkání a události z celého světa (včetně českých zápasů). Na vybrané zápasy můžete dokonce sázet i v jejich průběhu. Dále umožňuje sázet i na různé nesportovní události, jako jsou volby, akciové indexy, kurzy měn a jiné události.

Výhody sázení u Gamebookers

Internetová sázková kancelář Gamebookers nabízí mnohem výhodnější podmínky sázení než jakákoliv kamenná sázková kancelář:

sázkařský účet může být veden v českých nebo slovenských korunách nebo v eurech, dolarech, příp. dalších měnách (typ měny si zvolíte při založení účtu)

převod peněz na účet je možný pomocí kreditní karty nebo převodem z účtu u Moneybookers

rozsáhlá nabídka sázkových příležitostí a výhodné kurzy

žádné manipulační poplatky

při intenzivním sázení máte nárok na spoustu bonusů (můžete se stát např. Silver / Gold Member)

na vybrané zápasy lze sázet i v jejich průběhu (live betting)

o výsledku sázky se můžete nechat informovat pomocí SMS na své mobilní číslo (pro sázky > 5 €)

u spousty zápasů můžete využít rozšířené nabídky (sázky na vítěze poločasu, přesné skóre či počet vstřelených gólů v zápase)

sázení P2P (můžete sami vypsat kurzy na zápas a někdo jiný může této sázky proti vám využít)

vysoké bonusy při kombinovaných sázkách (až 15 % cashback při neúspěšné sázce)

možnost prodat sázku zpět se ztrátou asi 10 %

možnost využití "referral" programu, kdy za každého nového sázkaře registrovaného přes vás dostanete bonus 20 € (příp. 5 € v druhé linii)

Registrace a založení účtu

Postup registrace a založení účtu je velmi jednoduchý a zabere vám pouze pár minut. Registraci nedoporučujeme těm uživatelům, kteří alespoň trochu nerozumí angličtině v písemné formě (nebo němčině či dalším podporovaným jazykům). Účet si založíte na serveru společnosti Gamebookers. Na úvodní stránce vybereme vpravo nahoře odkaz "registration".

V zobrazeném formuláři zadáme přihlašovací jméno (min. 5 znaků) a heslo (min. 6 znaků), vybereme požadovanou měnu, ve které bude účet veden (např. "Czech Koruna (CZK)") a jako zemi, kde žijeme, vybereme "Czech Republic". Pomocí tlačítka "Next" zadané údaje odešleme a přejdeme na další stránku.

Na následující stránce vyplníme osobní a kontaktní údaje včetně emailové adresy. Údaje vyplňujeme raději bez diakritiky (háčků a čárek). Nezapomeneme na odsouhlasení, že jsme starší 18 let, a na vyjádření souhlasu s registračními podmínkami, které doporučujeme raději přečíst. Pomocí tlačítka "Submit" zadané údaje odešleme a přejdeme na další stránku.

Registrační proces je zakončen rekapitulací registračních údajů. Celý formulář následně odešleme pomocí tlačítka "Submit".

Po odeslání registračního formuláře je na emailovou adresu, uvedenou při registraci, zaslán jako potvrzení o založení účtu email s názvem "Thank you for registering with gamebookers".

Převod peněz na sázkařský účet

Existuje několik způsobů, jak převést peníze na váš sázkařský účet u Gamebookers (volba "deposit"):

Credit/Debit Card - pomocí platby z vaší kreditní/debetní karty, nejrychlejší způsob

moneybookers.com - převodem z vašeho účtu u Moneybookers, nejlepší a nejbezpečnější způsob

Bank Transfer - pomocí bankovního převodu z vašeho bankovního účtu, pomalý a nákladný způsob (kvůli poplatkům za zahraniční platbu)

ostatní způsoby nejsou už tak zajímavé

Ve formuláři vyplníte částku, jakou chcete převést, a dále požadované údaje závisející na typu platby.

Výběr peněz ze sázkařského účtu

Nejlepším způsobem výběru peněz ze sázkařského účtu (volba "withdraw") je převod na váš účet u Moneybookers.

Ve formuláři vyplníte částku, jakou chcete převést (musí být menší než částka v kolonce "Maximum amount that can be withdrawn"), a dále požadované údaje závisející na typu platby.

Sázení

Zadání sázky je jednoduché a provádí se výběrem skupiny sázkových příležitostí v levém menu. Zobrazí se vám seznam sázkových příležitostí, kde si u sázky vyberete příslušný tip (1-0-2 nebo 1-2). Pod volbou "bet finder" také naleznete seznam sázkových příležitostí, u nichž bude zanedlouho uzavřena možnost sázení. Popis jak zadat jednoduchou nebo kombinovanou sázku následuje.

Jak zadat jednoduchou sázku

1. Pokud chcete zadat jednoduchou sázku na výhru Real Madrid s kurzem 1,91, zadejte zde částku, kterou si přejete vsadit na Real. 2. Pokud chcete zadat druhou jednoduchou sázku na výhru Deportivo ve stejný čas s kurzem 2,65, zadejte zde příslušnou částku pro sázku. 3. Stiskněte toto tlačítko pro odeslání sázek. Potvrzovací stránka bude následovat.

Jak zadat kombinovanou sázku

1. Ve standardní kombinované sázce je vaše výhra násobkem všech dílčích kurzů v sázce. V tomto případě: 3,25 x 2,5 x 1,92 = 15,6.

2. Jestliže si přejete zadat standardní kombinovanou sázku, zadejte zde požadovanou výši částky. Příklad: jestliže vsadíte 10 € na tuto kombinovanou sázku a vyjdou vám všechny 3 tipy, potom vyhrajete částku 10 x 15,6 = 156 €. 3. Stiskněte toto tlačítko pro odeslání sázky. Potvrzovací stránka bude následovat.

Závěrem

Gamebookers je jednou z mnoha sázkových kanceláří na internetu. Je to naprosto solidní sázková kancelář plně srovnatelná s jakoukoliv kamennou sázkovou kanceláří. Přejeme vám šťastnou ruku při sázení a tučné výhry.

Veškeré vaše dotazy, zkušenosti a postřehy pište prosím do diskuse o internetových sázkových kancelářích v našem diskusním fóru (viz. http://forum.terc.cz). Na dotazy ve fóru pod článkem nebude odpovídáno.