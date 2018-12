Moneybookers - návod k registraci a založení účtu

Moneybookers je dalším platebním systémem, který umožňuje bezpečné placení kartou na internetu a který je oficiálně dostupný i pro uživatele z ČR s veškerou uživatelskou podporou. V článku naleznete podrobný návod k registraci a založení Moneybookers účtu.

Platební systém Moneybookers je internetová elektronická peněženka, kterou je možné využít pro on-line platby na internetu nebo převody peněz mezi státy a lidmi na celém světě. Společnost Moneybookers sídlí ve Velké Británii a vlastní bankovní účty ve 30 zemích světa, kde umožňuje převod z nebo na místní bankovní účty za mírné poplatky.

Internetovou peněženku Moneybookers může využít každý majitel emailové adresy. Získáte tak možnost posílat peníze jiným uživatelům Moneybookers po celém světě (poplatek 1 %, max. 0,50 €), možnost plateb za vydražené předměty v aukcích (např. eBay) nebo možnost on-line plateb za různé zboží a služby (např. Skype Out nebo TemplateMonster.com). Dále získáváte i možnost přijímat platby od ostatních uživatelů platebního systému Moneybookers (na rozdíl od systému PayPal, který toto uživatelům z ČR neumožňuje). Peníze na Moneybookers účet můžete zasílat buď z jakéhokoliv bankovního účtu (společnost Moneybookers vlastní v ČR účet u Živnostenské banky, takže platíte pouze poplatky za převod své bance) nebo pomocí platební karty (poplatek 2,5 %). Vybírat peníze z Moneybookers účtu můžete převodem na svůj bankovní účet (poplatek 1,80 €). V následujících řádcích si popíšeme způsob založení účtu, registrace platební karty nebo bankovního účtu a vysvětlíme si, jak pomocí Moneybookers zaplatit nebo poslat peníze.

Oživeno: Veškeré vaše dotazy, zkušenosti a postřehy pište prosím do diskuse na http://forum.terc.cz (viz. fórum o platebních systémech PayPal a Moneybookers). Na dotazy ve fóru pod článkem nebude odpovídáno.

Registrace a založení účtu

Postup registrace a založení účtu je velmi jednoduchý a zabere vám pouze pár minut. Registraci nedoporučujeme těm uživatelům, kteří alespoň trochu nerozumí angličtině v písemné formě (nebo němčině či dalším podporovaným jazykům). Účet si založíte na serveru společnosti Moneybookers. Na úvodní stránce vybereme odkaz "Register" nebo můžeme přímo použít následující odkaz na registrační formulář.

V zobrazeném formuláři zadáme emailovou adresu a heslo (min. 6 znaků), vybereme typ účtu "Personal Account" a jako zemi, kde žijeme, vybereme "Czech Republic". Dále můžeme změnit měnu, ve které chceme účet vést (lze nastavit pouze nyní při založení účtu, dále už ji nelze měnit), a preferovaný jazyk pro komunikaci. Pomocí tlačítka "Next" zadané údaje odešleme a přejdeme na další stránku.

Na registrovanou emailovou adresu by měl přijít email s názvem "Email verification for your Moneybookers account", ve kterém nalezneme ověřovací kód, který zadáme do příslušného pole formuláře a pomocí tlačítka "Verify" ověříme existenci a vlastnictví registrované emailové adresy.

Na následující stránce vyplníme osobní a kontaktní údaje. Údaje vyplňujeme raději bez diakritiky (háčků a čárek).

Registrační proces je zakončen rekapitulací registračních údajů a vyjádřením souhlasu s registračními podmínkami, které doporučujeme raději přečíst, a opsáním bezpečnostního kódu podle zobrazeného obrázku. Celý formulář následně odešleme pomocí tlačítka "Confirm registration".

Po odeslání registračního formuláře je na emailovou adresu, uvedenou při registraci, zaslán jako potvrzení o založení účtu email s názvem "Thank you for registering with moneybookers.com".

Administrace účtu

Po úspěšné registrace jste přihlášeni do administrace svého účtu. V horní části je zobrazena následující hlavní nabídka včetně zůstatku na vašem účtu.

Pro správu vašeho účtu slouží volba "profile", kde můžete provádět aktualizaci vašich registračních údajů, spravovat emailové adresy a faxová čísla a spravovat registrované bankovní účty a platební karty.

Přidání bankovního účtu

V hlavní nabídce zvolíme volbu "profile". Zobrazí se nám stránka pro správu účtu, kde zvolíme tlačítko "Add" u seznamu bankovních účtů.

Nejdříve se nám zobrazí formulář pro zadání země, ve které je bankovní účet veden. Pro ČR se dále zadává kód banky. Po jeho zadání a stisknutí tlačítka "Next" je zobrazen formulář pro zadání čísla účtu.

První pole ve formuláři slouží pro zadání předčíslí účtu, druhé pro zadání čísla účtu. Pokud vaše číslo účtu nemá předčíslí, je nutné do tohoto pole zadat nulu (0). Formulář zase odešleme tlačítkem "Next".

Poté je zobrazena stránka pro správy bankovních účtů, kde je zobrazen námi zadaný bankovní účet. Bankovní účty přiřazené k Moneybookers účtu slouží pro výběr peněz z Moneybookers účtu (v nabídce volba "withdraw") a jejich převod na vybraný bankovní účet.

Přidání karty k účtu

V hlavní nabídce zvolíme volbu "profile". Zobrazí se nám stránka pro správu účtu, kde zvolíme tlačítko "Add" u seznamu kreditních / debetních karet. Zobrazí se nám formulář pro zadání údajů o platební kartě (karty Visa Classic, Mastercard, případně American Express). Karty musí být tzv. embossované (musí mít reliéfní písmo) a samozřejmě musí mít povoleny transakce v prostředí internetu.

Po zadání typu karty, čísla karty, data exspirace a verifikačního kódu z druhé strany karty (poslední tři číslice) odešleme tyto údaje pomocí tlačítka "Add". Nyní máme k účtu přiřazenu platební kartu, ze které můžeme na účet u Moneybookers převádět peníze.

Převod peněz na Moneybookers účet

Peníze na Moneybookers účet můžete zasílat buď z jakéhokoliv bankovního účtu (společnost Moneybookers vlastní v ČR účet u Živnostenské banky, takže platíte pouze poplatky za převod své bance) nebo pomocí platební karty (poplatek 2,5 %).

V hlavní nabídce zvolíme volbu "upload funds" a vybereme platební metodu, kterou chceme použít. U převodu z bankovního účtu jsou pouze zobrazeny údaje, které je nutné použít pro zadání platebního příkazu ve vaší bance. Číslo účtu je zobrazeno v informacích, kód banky pro Živnostenskou banku je 0400 a jako variabilní symbol je nutné použít vaše ID, které je zobrazeno v položce "Reference". Váš název bankovního účtu by měl mít stejný název jako vaše údaje uvedené při registraci. Pokud tomu tak není, je potřeba kontaktovat podporu na adrese service@moneybookers.com.

TIP: Moneybookers účet lze využít i pro převod peněz mezi vašimi bankovními účty v různých zemí. Stačí pouze tyto dva účty přidat ve správě bankovních účtů. Z jednoho účtu pak převedete peníze na Moneybookers účet a následně je převedete na druhý účet v zahraničí. Zaplatíte tak pouze zanedbatelné poplatky oproti poplatkům za zahraniční platby v normální bance.

Platba na internetu přes Moneybookers

Pokud chcete na některém serveru (např. koupě kreditu pro Skype Out nebo koupě webové šablony na TemplateMonster.com), který to podporuje, zaplatit pomocí svého účtu u Moneybookers, nemusíte mít na tomto účtu žádný zůstatek. Na serveru, kde chcete platit, vyberete jako způsob platby Moneybookers. Po odeslání objednávky, jste požádáni o přihlášení se do Moneybookers a odsouhlasení příslušné platby. Tato platba je vám stržena z účtu u Moneybookers a pokud zůstatek nedostačuje na platbu, tak je provedeno inkaso této částky z platební karty, kterou máte u Moneybookers zaregistrovanou. Tím je zajištěno, že v podstatě zaplatíte platební kartou, ale její číslo nemusíte poskytovat obchodníkovi nebo serveru, kde platíte.

Dále můžete zasílat peníze na jakýkoliv jiný Moneybookers účet nebo pouze na emailovou adresu (poplatek 1,80 €).

Bezpečnost

Platební systém Moneybookers je vytvořen s těmi samými požadavky na bezpečnost jaké používají pro své systémy banky a společnosti obchodující na kapitálových trzích - používá se většina moderních zabezpečovacích technologií: přihlášení uživatele, uživatelské údaje a všechny finanční transakce jsou chráněny použitím Secure Socket Layer (SSL) - technologie se 128bitovým šifrováním, certifikované společností VeriSign.

Závěrem

Moneybookers je jedním z mnoha platebních systémů na internetu a je vážným konkurentem systému PayPal (hlavně mimo USA), oproti kterému nabízí mnohem větší možnosti pro české uživatele. Používání systému Moneybookers je např. velmi rozšířené v Asii, kde ho místo PayPal používá většina uživatelů prodávajících na internetovém aukčním serveru eBay.