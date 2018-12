WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Spuštění domény .eu se přiblížilo

15.10.2004

Očekávané spuštění internetové domény .eu se opět přiblížilo. Zástupci evropské komise podepsali smlouvu se sdružením EURid o provozování a správě registru domén s "evropskou" koncovkou.

Očekávané spuštění internetové domény .eu se opět přiblížilo. Zástupci evropské komise podepsali smlouvu se sdružením EURid o provozování a správě registru domén s "evropskou" koncovkou. Přesto podle dřívějších odhadů sdružení bude potřeba ještě šest až devět měsíců pro zahájení registrací. Proti původnímu plánu se zavedení domény zhruba o rok a půl opozdí.

Sdružení EURid může po podpisu smlouvy začít jednat s organizací ICANN, která celosvětově spravuje domény nejvyšší úrovně, o zapojení .eu do tzv. kořenové domény, kam patří ostatní koncovky, jako .com, .cz, či .org. Po zapojení .eu do kořenové domény začne EURid s akreditací sítě svých registrátorů, kteří budou v rámci přípravy spuštění .eu od klientů přebírat předregistrace. Musí rovněž zajistit překlad smluv a pravidel do všech 20 úředních jazyků EU.

Zhruba během prvních čtyř měsíců si budou moci domény zaregistrovat subjekty, které na ně mají přednostní nárok.

V současné době není možné si doménu zaregistrovat ani předběžně. Pokud to některá firma nabízí, uvádí zájemce v omyl a nemůže mu poskytnout jakoukoli garanci, uvedlo sdružení pro registraci domén CZ.NIC, které je správcem doménových jmen s koncovkou .cz a přidruženým členem EURidu.

EURid dosud nestanovil, kolik bude registrace domény stát. Podle předběžných odhadů by se poplatek za registraci mohl pohybovat kolem deseti eur, tedy zhruba 320 korun. Tato částka by měla být velkoobchodní sazbou. Cenu pro koncové zákazníky určí jednotliví registrátoři na základě podmínek na trhu.

EURid předpokládá, že domény s koncovkou .eu by si mohl v prvním roce od uvedení registrovat až milion lidí.

Evropská unie v současnosti používá ústřední internetovou adresu www.europa.eu.int. Poslední část adresy ".int" by tedy měla po zavedení nové domény odpadnout.