eTarget – kontextové odkazy

27.04.2004

Společnosti eTarget a Jyxo úspěšně dokončily vývoj systému na dodávání kontextových odkazů k obsahu článků zveřejňovaných na internetu.

Od 1. 2. 2004 již mají uživatelé systému eTarget na českém a slovenském internetu možnost, aby se jejich přednostní odkazy zobrazovaly i v kontextu s obsahem článků na portálech www.idnes.cz a www.sme.sk.



eTarget za podpory technologie Jyxo dokáže dodat odkazy svých klientů ke každému článku uveřejněnému na zmíněných portálech. Kontextové odkazy eTarget jako první na českém a slovenském internetu umožňují inzerentům směřovat sdělení cíleně k obsahu aktuálních článků.



Odkazy zadané do systému eTarget se nyní v ČR zobrazují v sekcích sponzorovaných odkazů, ve strukturách katalogů, nebo v kontextu článků na těchto portálech: caramba.cz, cent.cz, idnes.cz, infoweb.cz, quick.cz, redbox.cz, tiscali.cz, volny.cz, yo.cz, zoohoo.cz.



Na Slovensku to jsou portály: atlas.sk, best.sk, inzeraty.sk, inzercia.sk, katalog.sk, kdeje.sk, naj.sk, pobox.sk, post.sk, sme.sk, superzoznam.sk, surf.sk, ujszo.sk, zoohoo.sk, zoznam.sk



Stále se rozšiřující síť partnerských portálů systému eTarget slučuje sílu uživatelů internetu ve prospěch inzerentů tohoto systému. Systém se platí pouze za kliknutí na odkaz a díky minimálnímu vkladu do - systému 1000 Kč (vč. DPH) - je dnes dostupná i pro ty uživatele, kteří nedisponují velkými reklamními rozpočty. Obrovskou výhodou systému je on-line správa odkazů, kdy jsou veškeré změny provedeny na všech partnerských portálech současně jediným zásahem inzerenta.

Bližší informace naleznete na www.etarget.cz.