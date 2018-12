Sony Ericsson T610 - tipy a triky

Pár tipů a triků pro mobilní telefon Sony Ericsson T610.

Jak na Mophun hry, když vám hlásí "Game expired" ?

Pokud se vám zobrazí hláška "Game expired", otevřete si *.mpn soubor v textovém editoru jako např. Wordpad (ve Windows), a zadejte hledání "00" (dvou nul), dokud nenaleznete něco jako "20030417". To je datum, které musíte nastavit ve svém telefonu před prvním spuštěním této hry. Po prvním úspěšném spuštění můžete datum opět vrátit na původní hodnotu - hra už by měla být následovně spustitelná standardně a bez problémů.

Můžete také použít tento prográmek, který vám toto datum v souboru *.mpn sám zjistí.

Vložení pauzy do telefonního čísla

Pokud potřebujete do čísla vložit pauzu (např. když chcete vynechat zadávání bezpečnostního kódu při volání do schránky nebo neustále potvrzování českého jazyka při volání na info linku Eurotel apod.), stačí stisknout a podržet '*' (objeví se malé písmeno 'p').

Číslo pak může vypadat např. takto: *11p1

Vypnutí mikrofonu během hovoru

V průběhu hovoru můžete vypnout mikrofon, aby osoba na druhé straně drátu neslyšela co si domlouváte stisknutím tlačítka "c" a následně stejným tlačítkem aktivovat.

Rychlý pohyb v menu pomocí čísel

Každá položka v menu i submenu má své číslo (v menu 12 ikonek = 12 klávesám na mobilu). Takže když si chcete prohlídnout vaše obrázky, stačí kliknout joistickem a následně po sobě zmáčknout 7 a 1.

Zjištění času ve spořícím režimu



Pokud chcete vědět kolik je hodin ve spořícím režimu, stačí stisknout jedno z tlačítek "+" nebo "-".

Pokud na 2 vteřiny podržíte klávesu #, ukáže se vám nastavený spořič.





Při editaci kontaktu v telefonním seznamu stačí najet na číslo nebo jméno a:

1) podržet * a zmáčknout 1 pro vyjmutí

2) podržet * a zmáčknout 2 pro kopírování

3) podržet * a zmáčknout 3 pro vložení





V kalendáři se můžete pohybovat následujícími zkratkami

1) 1 a 3 - o týden

2) 4 a 6 - o měsíc

3) 7 a 9 - o rok





Aktivace a deativace tichého režimu

Ve standby módu stačí pro aktivaci a deativaci tichého režimu podržet klávesu "c".





Hlasové příkazy aktivujete podržením bočních tlačítek "+" nebo "-".





Vypnutí zvuku při focení

Pokud chcete vypnout cvaknutí při focení, stačí zapnout před focením tichý režim (podržet ve standby režimu klávesu "c").

Formátování textu při psaní SMS

Máte-li napsán delší text, stačí umístit kurzor na místo, odkud chcete formátovat, a poté zmáčknout jedno z tlačítek +/- pro ovládání hlasitosti na boku telefonu (je jedno které), a pohybem joysticku doprava, doleva, nahoru nebo dolů označit požadovaný rozsah textu. Pokud následovně vyberete volbu Další -> Formát textu, můžete měnit velikost, styl a zarovnání textu.

Tyto úpravy by měly podporovat všechny telefony, jež zvládají službu EMS (jakési mírně rozšířené SMS, kde vám formátování i vložené obrázky zabírají něco místa, a o to pak snižují počet možných zadaných znaků).

Vybrání můžete pochopitelně použít také pro rychlé smazání textu pomocí tlačítka 'c', a to pokud například odpovídáte na SMS, zvolíte možnost Vložit tuto zprávu, a chcete z ní ponechat jen určitou část.

Setřídění volajících podle času

Zmáčkněte "Hovory" pro zobrazení seznamu volání, vyberte někoho a zmáčkněte "Další". Vyberte "Upravit před vol." podržením 'c' vymažte číslo a pak podržte '0' dokud se neobjeví '+'. Zmáčkněte Ok a dříve než se hovor spojí zavěšte "Ukončit" (ale můžete to klidně nechat - spojení by se mělo samo po chvíli přerušit). Jděte do seznamu, který by měl být setříděn, přičemž na jeho úplném konci bude prázdná položka bez jakýchkoli údajů. (Zrušit to můžete vymazáním této prázdné položky v seznamu hovorů.)

Z předcházejícího vyplývají následující změny:

1. První číslo v seznamu volání bude poslední hovor, a ne poslední uskutečněný hovor.

2. Pokud vám jeden a ten samý člověk zavolá ze stejného čísla vícekrát za den, budou zobrazeny všechna volání s příslušným časem, a ne pouze čas a volání poslední s počtem hovorů v závorce.

Změna velikosti písma již napsaného slova v T9

Pokud chcete změnit velikost písmen v už napsaném slově, najeďte na něj. Až se podtrhne, můžete měnit velikosti v pořadí: všechna malá, První velké, VŠECHNA VELKÁ.

Klávesové zkratky při focení

1 - změna velikosti obrázku Small > Large a naopak funguje tak trochu jako zoom

2 - přepne na noční režim focení

3 - přepínání efektů (černobílý, sépiový a negativ)

4 - samospoušť

joystick nahoru - zesvětlení

joystick dolů - ztmavení

joystick doprava a doleva - změna intenzity barev

Jak zablokovat přístup na wap?

Můžete připojení na wap zaheslovat takto: Menu > Připojitelnost > Datová komunikace > Datové účty > "jméno účtu" > Upravit > Vždy vyžádat heslo. Nyní pokaždé když půjdete na w@p, tak bude zažádáno o heslo.

Zjištění IMEI, verze firmaware, servisní menu

IMEI se vám zobrazí po nacvakání *#06#

Ověření verze firmwaru na telefonu: >*<<*<*11 (< a > jsou pohyby joystickem).

Základní klávesové zkratky

Pravé potvrzovací tlačítko a 1 - Zapnout/vypnout tichý režim

Pravé potvrzovací tlačítko a 2 - Zapnout/vypnout bluetooth

Pravé potvrzovací tlačítko a 3 - Zapnout/vypnout infra port

Pravé potvrzovací tlačítko a 4 - Vystavit/skrýt poznámku

Pravé potvrzovací tlačítko a 5 - Zobrazí stav telefonu

Pravé potvrzovací tlačítko a * - Zamknout/odemknout klávesnici

Tlačítko na pravém boku mobilu - Připojit na wap

Tlačítko na levém boku se symbolem foťáčku - Zapnout/vypnout foťáček nebo snímat

Tlačítko na levém boku "+" a "-" - Zobrazí stav telefonu, zesílení/zeslabení, listování v menu...

Tlačítko nahoře - Vypne/zapne mobil

Joystick doprava - Vstup do menu

Joystick doleva - Napsat SMS (lze libovolně naprogramovat)

Joystick nahoru - Připojí na wap

Joystick dolů - Zobrazí telefonní seznam telefonu

Vypnutí vyzvánění při příchozím hovoru

Stačí v průběhu vyzvánění zmáčknout klávesu "c", nebo + či - na boku telefonu.

Při zapnuté T9 napíšete nejrychleji smajlíka zmáčknutím 3x klávesy 1.