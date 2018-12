WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Game Developers Session 2003

26.05.2003

Olomouc, 25. května 2003 – provozovatelé serveru ČeskéHry.cz, olomoucké týmy Ignitron a PUPworX, si vám dovolují oznámit, že ve dnech 4. - 6. července 2003 proběhne první ročník akce nazvané Game Developers Session.

Akce nazvaná Game Developers Session 2003 bude první ze série setkání nezávislých amatérských vývojářů z České a Slovenské republiky. Letos se bude celá akce konat v Uherské Hradišti v prostorách klubu Mír (http://www.mir.uh.cz). Na programu budou odborné přednášky týkající se vývoje her, prezentace jednotlivých připravovaných her a vyhlášení prvního ročníku soutěže Joystick Českých Her. Osloveni byli rovněž i lidé z řad profesionálních herních vývojářů, jako například Illusion Softworks nebo Altar Interactive. Ve večerních hodinách bude probíhat lan party v oblíbených akčních nebo strategických hrách. Ubytování je zajištěno.Jedná se o akci na české a slovenské poměry poměrně unikátní, proto bychom rádi pozvali na Game Developers Session 2003 všechny ty, kteří se aktivně zajímají o počítačové hry, jejich tvorbu a problematiku s nimi související.Pro více informací a registraci na akci, prosím, navštivte následující stránku: http://sraz.ceskehry.cz Server ČeskéHry.cz vznikl v únoru roku 2003 jako podnět na neexistenci stránky podobného zaměření na českém internetu. Jeho cílem je přinášet informace a odborné články, věnující se problematice počítačových her, jejich tvorbě a dalším věcem, které s těmito tématy úzce souvisejí. Sice existuje velmi krátkou dobu, ale i přesto si získal mezi amatérskými vývojáři značnou popularitu a komunita jeho příznivců se nadále rychle rozrůstá.Tým Ignitron je široké hráčské obci znám především jako autor dvou výtečných logických her – Dáma 1 a Dáma 2, jimiž se nesmazatelně zapsal do historie českých volně šiřitelných her. V současné době již hry nevyvíjí, ale převážně se specializuje na poskytování služeb spojených s tvorbou webových stránek.Pro více informací navštivte http://www.ignitron.cz Tým PUPworX je počítačovým hráčům znám především díky své závodní hře Trabi 2, kterou publikoval původně jako shareware a zhruba po dvou letech ji uvolnil jako freeware. V současné době pracuje na webové hře ze středověku jménem Monarchia ( http://www.monarchia.cz ), provozuje server MinaSite ( http://www.minasite.cz ) a tvoří komerční internetové prezentace.Pro více informací navštivte http://www.pupworx.com Bližší informace o projektu ČeskeHry.cz vám poskytne:Michal AclerPR Managertelefon: +420 777 018 287e-mail: agile@ceskehry.cz www: http://www.ceskehry.cz