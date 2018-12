WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Olomouc, 26. dubna 2003 - zástupci dvou olomouckých herních týmů Ignitron a PUPworX vám oznamují, že díky jejich společné spolupráci vznikl nový internetový server České Hry, který se bude primárně zaměřovat na podporu českých amatérských a nezávislých herních vývojářů. Tento projekt se nachází na adrese http://www.ceskehry.cz.

Před vznikem našeho serveru existovalo na českém internetu velké množství amatérských a nezávisle na sobě působících týmů či jednotlivců, kteří vyvíjeli počítačové hry. Tito lidé měli mnohdy nedostačující podmínky pro vývoj – neměli dostatek kvalifikovaných lidí v týmu, měli si s kým vyměňovat své postřehy a zkušenosti či třeba měli problémy s hostingem svých stránek. Z těchto a mnoha dalších důvodů často docházelo k tomu, že někdy i poměrně nadějný projekt po nějaké době zanikl a nikdy nespatřil světlo světa. A tomuto by náš server rád předcházel.

Už zhruba po měsíčním zkušebním provozu si server České Hry získal značnou popularitu mezi vývojáři a to nás jen utvrdilo v tom, že stránka podobného typu na českém internetu doposud chyběla. Jenom k dnešnímu dni se na diskusních fórech zaregistrovalo přes 100 vývojářů a další stále přibývají.

Protože jsme si vědomi toho, že právě z řad amatérských tvůrců se rekrutují budoucí profesionálové, naším cílem je centralizovat a zmapovat českou amatérskou a nezávislou herní scénu, podporovat nadějné vývojáře a jejich projekty, pořádat pravidelná setkání vývojářů, na kterých si mohou vyměňovat své zkušenosti a setkat se s lidmi „z oboru“.

Server České Hry se neustále vyvíjí a v nejbližší době budou představeny nové služby, jako je třeba katalog týmů, v němž budou uvedeny informace o konkrétních týmech, z jaké části České republiky pocházejí, kolik mají členů, na jakých hrách pracovali/pracují.

Kromě výše uvedeného nabízí server České Hry možnost hostování týmům či jednotlivcům, kteří vyvíjejí počítačové hry.

Při této příležitosti bychom rádi vyzvali případné zájemce o mediální partnerství či spolupráci s naším projektem, aby nás kontaktovali za účelem projednání dalších podmínek naší společné spolupráce.

Tým Ignitron je široké hráčské obci znám především jako autor dvou výtečných logických her – Dáma 1 a Dáma 2, jimiž se nesmazatelně zapsal do historie českých volně šiřitelných her. V současné době již hry nevyvíjí, ale převážně se specializuje na poskytování služeb spojených s tvorbou webových stránek.

O týmu PUPworX

Tým PUPworX je počítačovým hráčům znám především díky své závodní hře Trabi 2, kterou publikoval původně jako shareware a zhruba po dvou letech ji uvolnil jako freeware. V současné době pracuje na webové hře ze středověku jménem Monarchia (http://www.monarchia.cz/), provozuje server MinaSite (http://www.minasite.cz) a tvoří komerční internetové prezentace.

