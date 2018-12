WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Doména .EU bude stát přibližně 10 EUR

06.04.2003

Dle prohlášení představitelů Evropské komise bylo v pátek 28.března rozhodnutoo správci dlouho očekávané pan-evropské domény .EU. Stalo se jím belgicko-italsko-švédské konsorcium registrátorů s názvem EURid.

První signály o zřízení .EU domény jsou od roku 2000, kdy se telekomunikační komise EU začala problematikou zabývat. Nynější krok výběru správce znamená výrazný posun vpřed,i když registrační pravidla stále nejsou jasná. Dle představitelů konsorcia bude registr otevřen nejpozději do 6ti měsíců, pravděpodobně tedy v září 2003. To je shodou okolností také termín, kdy po bezmála tříletém odkladu proběhne demonopolizace .CZ domény a bude otevřen trh pro více registrátorů.

Konsorcium EURid prozatím uvolnilo informaci o zaváděcí ceně registrace, která by měla být okolo 10€ (cca 320,- Kč) na rok a po uspokojení prvních zájemců by do jednoho roku mohla klesnout na 5€ (cca 160,- Kč). Dále je známo, že osvědčený systém před-registrací pro držitele ochranných známek, jaký byl použit pro nové domény .INFO a .BIZ, bude platit i pro doménu .EU. Zdali bude doména .EU otevřena i pro subjekty mimo EU (tedy např. pro žadatele z České republiky), zdali budou aplikována stejná pravidla pro řešení sporů jako pro globální domény (tzv. UDRP - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) a jak se bude tvořit síť registrátorů, dosud jasné není.

Aktuální informace o vývoji .EU domény přináší server DOMENY.CZ na adrese http://eu.domeny.cz. Jsou zde k dispozici relevantní odkazy a uživatelé, kteří se zajímají o tuto problematiku, zde mají možnost přihlásit odběr speciálního email newsletteru.