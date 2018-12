WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

const

ENGLISH = (SUBLANG_ENGLISH_US shl 10) or LANG_ENGLISH;

CZECH = $0405;

begin

if ComboBox1.ItemIndex = 0 then

begin

if LoadNewResourceModule(CZECH) <> 0 then

begin

ReinitializeForms;

end;

end;

if ComboBox1.ItemIndex = 1 then

begin

if LoadNewResourceModule(ENGLISH) <> 0 then

begin

ReinitializeForms;

end;

end;

end;