WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Mládí a vědění 2003

12.03.2003

Soutěž o nejlepší multimediální projekt.

S moderními médii a novými technologiemi se dnes potkáváme všude. Pro starší z nás to zpravidla znamená hodiny pokusů a omylů před monitorem, pro mladší radost. A právě pro žáky a studenty byla připravena soutěž Mládí a vědění, která pomáhá učitelům při výuce a zároveň vede děti a mládež ke získání důležitých znalostí a dovedností.

Soutěž o nejlepší multimediální prezentaci u nás každoročně vyhlašuje - stejně jako v mnoha dalších zemích Evropy – firma Siemens. Žákovské a studentské týmy tvoří multimediální prezentaci na jedno ze čtyř vypsaných témat.

Letos jsou témata následující:

1. Co pro nás znamená vstup do Evropské unie?

2. Setkáváme se ve školách s násilím?

3. Učíme se s multimédii

4. Zde žijeme, sem chodíme do školy.

Do soutěže Mládí a vědění se hlásí každým rokem další nové týmy z celé České republiky - letos je jich přihlášeno okolo 800. Mnohé týmy soutěží již poněkolikáté. Pořadatelé proto stále rozšiřují soutěžícím všestrannou podporu. Pro učitele se ve všech regionech konají odborné semináře, po celou dobu soutěže k dispozici hot-line, kde lze získat veškeré potřebné rady a informace, a odborné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci zajišťuje digitalizaci materiálů.

Uplynulé ročníky přinesly řadu překvapivých nápadů, ale také stále se opakující problémy soutěžících - jak napsat dobrý scénář, jak pracovat v týmu a jak dodržet časový harmonogram. Proto letos přibyla další podpora pro soutěžní týmy - e-learningový kurz s názvem Průvodce tvorbou multimediální prezentace.

E-learningový kurz je kurz organizovaný „na dálku“, „učitelé“ a „žáci“ jsou sice stále v kontaktu, ale osobně se nesetkávají. Vše probíhá prostřednictvím internetu a dalších komunikačních technologií. Kurz trvá od začátku února do konce března 2003 a každé pondělí se na webovských stránkách soutěže objeví nová lekce (celkem jich bude osm).

V každé lekci se je část teoretická, část „názorná“ a několik jednoduchých domácích úkolů.

Kurzem provází „žáky“ virtuální tým, který tvoří svou – opět virtuální - multimediální prezentaci. Zároveň řeší jak nejlépe sestavit tým, jak si vybrat nejlepší téma pro prezentaci a jak napsat dobrý scénář. Domácí úkoly vyhodnocují a s účastníky komunikují tutoři kurzu.

Kurz je dobrovolný, ale pokud tým splní alespoň 70 % všech úkolů dobře a včas, získá certifikát o absolvování. Součástí kurzu je také chat – diskusní fórum, jehož prostřednictvím si mohou týmy vyměňovat zkušenosti a komunikovat s ostatními. Účast v e-learningovém kurzu je vzhledem k jeho prvnímu ročníku poměrně velká (více než 25 % soutěžních týmů).

Soutěž Mládí a vědění 2003 je stejně jako všechny předchozí ročníky dotována hodnotnými cenami. Každý soutěžící obdrží opět malý dárek, členové deseti vítězných týmů navíc věcnou cenu a deset vítězných škol značkový počítač. A nejen to. Zajímavé projekty může škola dále využít ve výuce nebo při prezentaci na veřejnosti.

Konečným termínem pro dokončení prezentací je 15. květen 2003. Potom následuje vyhodnocení prací porotou složenou ze zástupců firmy Siemens, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, novinářů a odborníků na informační technologie.

Pokud vás tento projekt zaujal, doporučujeme návštěvu internetové adresy: http://www.siemens.cz/siemens/site/multimediaprojekt/index.html, kde můžete průběh soutěže sledovat „v přímém přenosu“. Lekce e-learningového kurzu si můžete prohlédnout na adrese: http://www.siemens.cz/extra/elearning/seznameni.html.

Veškeré podklady a informace lze samozřejmě získat také v kanceláři soutěže: Agentura DAHA, Na Veselí 56, 140 00 Praha 4, tel.: 261 226 973, e-mail: mladiavedeni@daha.cz nebo e-learning@daha.cz.