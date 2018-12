WebNews.cz - počítače, komunikace, mobily, internet, finance

Planetária od Minolty přibližují vesmír na dosah

11.11.2002

Minolta svou řadou planetárií vynáší na světlo záhady a divy vesmíru, které byly dosud lidskému oku skryty.

Úspěch Minolty na poli obrazových informací a optických výrobků poněkud zatlačuje do pozadí 45 let rozsáhlého konstrukčního vývoje a výroby planetárií. Ve skutečnosti však spojením jasné představy a moderní obrazové technologie vznikají v továrnách společnosti Minolta zázraky optiky, elektroniky a přesné mechaniky. Planetária Minolty dokážou zachytit obraz slunce, měsíce, planet a hvězd, zobrazit ho uvnitř hvězdárny a umožnit

tak lidem nahlédnout pod tajemný závoj vesmíru.

Odhalujeme záhady všehomíra

Minolta svou řadou planetárií vynáší na světlo záhady a divy vesmíru, které byly dosud lidskému oku skryty. Planetária odhalují bohatství velkolepých vesmírných úkazů a umožňují přihlížet zatmění slunce i měsíce, letu komet, slunečním systémům a množství dalších úžasných výjevů. Astronomické události trvající rok i déle je možné přehrát během několika málo minut. To vše v oslnivém rozsahu viditelnosti 2500 až 28.000 hvězd.

Působíme celosvětově

Každý jednotlivý přístroj planetárií společnosti Minolta se vyrábí v Toyokawě. Po prvním vývozu do Finska v roce 1969 se největším zákazníkem Minolty staly Spojené státy s dodávkami pro školy, univerzity, vědecké instituce a vládu. Vlády jsou ve skutečnosti největším odběratelem planetárií a jen velmi málo soukromých společností vlastní takto výkonné optické nástroje. Kromě evropských dodávek do Finska, Velké Británie a Portugalska,

postavila Minolta planetária ve více než 250 místech po celém světě.

Okouzlujeme široké publikum

Planetária slouží ke vzdělávání i pro zábavu a Minolta strávila 45 let vývojem technologie, která dokáže obojí. Její "Infinium" uspokojí zvědavost veřejnosti i vědecké obce. Můžete si vyzkoušet opustit zemský povrch a cestovat vesmírem - zážitek, který je pro většinu lidí vzácný. Důkazem technologické úrovně společnosti Minolta je MEDIAGLOBE, celosvětově první kompaktní plnobarevné digitální planetárium pokrývající celou kopuli hvězdárny. Svým senzačním multimediálním debutem ve Spojených státech ukázalo dlouhou cestu, kterou lidstvo urazilo od prvního vzhlédnutí ke hvězdám.

Umíme víc než jen kamery

Minolta je proslulá svými tiskárnami, kopírkami a kamerami. Může se zdát, že planetária do této řady výrobků příliš nezapadají. Ve skutečnosti však zachycují podstatu odborné činnosti společnosti Minolta za posledních 75 let. Díky výkonnosti optických výrobků i dlouhodobým investicím do planetárií nám dnes Minolta přináší vesmír i s jeho tajemstvím na dosah - nebo aspoň na dohled.

O společnosti Minolta

Minolta Co., Ltd. je přední poskytovatel obrazových informací a optických výrobků, disponující pobočkami v 33 zemích světa. Skupinu Minolta Group tvoří 95 společností s celkem 22.000 zaměstnanci. Její tržby za rok 2002 dosáhly ke konci března celkové výše 3,9 miliard eur, z toho 80 procent z prodeje mimo Japonsko.